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تليفونات بنى سويف يفوز برباعية على منتخب السويس

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف فى تحقيق بنتيجة 2/4 على مضيفه منتخب السويس بالمباراة الودية التي جمعت بين مساء الخميس .

واحرز اهداف التليفونات كلا من ببا ومحمد جمال وبازوما وادمولا عزيز .

فيما أحرز أهداف منتخب السويس الثنائى ابو جبل وكريسبو .

وشهدت المباراة حرص ايمن المزين المدير الفنى لمنتخب السويس ومحمد جمال المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على إشراك جميع اللاعبين خلال شوطى المباراة .

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