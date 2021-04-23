تليفونات بنى سويف يفوز برباعية على منتخب السويس



نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف فى تحقيق بنتيجة 2/4 على مضيفه منتخب السويس بالمباراة الودية التي جمعت بين مساء الخميس .



واحرز اهداف التليفونات كلا من ببا ومحمد جمال وبازوما وادمولا عزيز .



فيما أحرز أهداف منتخب السويس الثنائى ابو جبل وكريسبو .



وشهدت المباراة حرص ايمن المزين المدير الفنى لمنتخب السويس ومحمد جمال المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على إشراك جميع اللاعبين خلال شوطى المباراة .