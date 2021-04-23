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تليفونات بنى سويف يفوز برباعية على منتخب السويس
الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:07 ص
محمد الحسيني
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نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف فى تحقيق بنتيجة 2/4 على مضيفه منتخب السويس بالمباراة الودية التي جمعت بين مساء الخميس .
واحرز اهداف التليفونات كلا من ببا ومحمد جمال وبازوما وادمولا عزيز .
فيما أحرز أهداف منتخب السويس الثنائى ابو جبل وكريسبو .
وشهدت المباراة حرص ايمن المزين المدير الفنى لمنتخب السويس ومحمد جمال المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على إشراك جميع اللاعبين خلال شوطى المباراة .
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