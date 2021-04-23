Advertisements

فصلت رأسه عن جسده.. مصرع شخص سقط داخل ماكينة دراسة قمح في الدقهلية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
لقي سائق مصرعه بعد أن التهمته ماكينة دراسة القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية "الملعب" التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتبلغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراسة القمح بقرية "الملعب" دائرة مركز بلقاس.

انتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء قيام المدعو محمود محمد محمود أبوالوفا ٦٠ سنه سائق، ومقيم قرية " السبخاوية " دائرة مركز الستامونی بالعمل على ماكينة دراسة القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية " الملعب "ملك المدعو أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر ٣٥ سنه عامل، ومقيم قرية "الملعب" جذبت الماكينة ملابسه ما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المركزي.

بمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة وانفصالها عن الجسد، وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من مالك الأرض الزراعية، مالك الماكينة حمادة محمود إسماعيل السيد ٤٠ سنه عامل، ومقيم قرية " الملعب، أيدا مضمون الفحص، وبسؤال كلا من شقيق المتوفي حسني محمد محمود أبوالوفا س ۵۲ عامل، ومقيم قرية "كفر الشيخ عطية" دائرة مركز شربين، وكريمة المتوفي عزة محمود محمد محمود ٢٢ سنه ربة منزل، ومقيمة قرية "الأحمدية" دائرة مركز شربين، أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة انفصال الرقبة عن الجسم، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43۲۷ ۲۰۲۱ إداري مركز شرطة بلقاس، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري من الأهلي عقب الخسارة من سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

موسيماني يدرس استبعاد نجم الأهلي من مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 12 ساعة

توقيع الموسم.. ريال مدريد يحسم صفقة «المدفعجي»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يسخر من كلوب

منذ ساعتين

رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارها بشأن عقوبات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وإصابة آخر إثر حادث تصادم بشربين

ماكينة دراس قش أرز تتسبب في بتر يد عامل في المنصورة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث على الطريق الدولي بالدقهلية

مصرع شخص وإثابة نجله في حادث تصادم علي طريق في الدقهلية

تفاصيل بتر ذراع عامل أثناء عمله على ماكينة أرز بالدقهلية

تفاصيل مصرع شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

12:57 ص

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر