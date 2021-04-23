فصلت رأسه عن جسده.. مصرع شخص سقط داخل ماكينة دراسة قمح في الدقهلية

بمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة وانفصالها عن الجسد، وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من مالك الأرض الزراعية، مالك الماكينة حمادة محمود إسماعيل السيد ٤٠ سنه عامل، ومقيم قرية " الملعب، أيدا مضمون الفحص،

وبسؤال كلا من شقيق المتوفي حسني محمد محمود أبوالوفا س ۵۲ عامل، ومقيم قرية "كفر الشيخ عطية" دائرة مركز شربين، وكريمة المتوفي عزة محمود محمد محمود ٢٢ سنه ربة منزل، ومقيمة قرية "الأحمدية" دائرة مركز شربين،

أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.