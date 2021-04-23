Advertisements
فصلت رأسه عن جسده.. مصرع شخص سقط داخل ماكينة دراسة قمح في الدقهلية
الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:56 ص
محمد كشك
Advertisements
لقي سائق مصرعه بعد أن التهمته ماكينة دراسة القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية "الملعب" التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.
وتبلغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراسة القمح بقرية "الملعب" دائرة مركز بلقاس.
انتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء قيام المدعو محمود محمد محمود أبوالوفا ٦٠ سنه سائق، ومقيم قرية " السبخاوية " دائرة مركز الستامونی بالعمل على ماكينة دراسة القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية " الملعب "ملك المدعو أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر ٣٥ سنه عامل، ومقيم قرية "الملعب" جذبت الماكينة ملابسه ما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المركزي.
بمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة وانفصالها عن الجسد، وبسؤال شاهدی الواقعة كلا من مالك الأرض الزراعية، مالك الماكينة حمادة محمود إسماعيل السيد ٤٠ سنه عامل، ومقيم قرية " الملعب، أيدا مضمون الفحص، وبسؤال كلا من شقيق المتوفي حسني محمد محمود أبوالوفا س ۵۲ عامل، ومقيم قرية "كفر الشيخ عطية" دائرة مركز شربين، وكريمة المتوفي عزة محمود محمد محمود ٢٢ سنه ربة منزل، ومقيمة قرية "الأحمدية" دائرة مركز شربين، أيدا مضمون الفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة انفصال الرقبة عن الجسم، ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43۲۷ ۲۰۲۱ إداري مركز شرطة بلقاس، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements