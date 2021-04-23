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أحمد كريمة: العرب لن يحرروا القدس بل العجم (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:56 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الذي سيحرر فلسطين جيل ليس من العرب، وهذا واضح في حديث الرسول: "لا تقوم الساعة حتى ينصر الله الإسلام بالعجم".

وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "أنا عارف إن الكلام صادم للمشاهد، ولكننا أمرنا بقول الحق".

وتابع: "صلاح الدين الأيوبي كان كرديًا وليس عربيًا، وكذلك السلطان قطز وبيبرس لم يكونا عرب، كما أن القرطبي صاحب أحد كتب التفسير الشهيرة كان إسبانيًا، كما سيبوية الذي وضع قواعد اللغة العربية لم يكن عربيًا، وهذا دليل على صدق حديث الرسول سالف الذكر.

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