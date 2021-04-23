أحمد كريمة: العرب لن يحرروا القدس بل العجم (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الذي سيحرر فلسطين جيل ليس من العرب، وهذا واضح في حديث الرسول: "لا تقوم الساعة حتى ينصر الله الإسلام بالعجم".





وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "أنا عارف إن الكلام صادم للمشاهد، ولكننا أمرنا بقول الحق".



