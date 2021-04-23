شمس الكويتية: دفنت نفسي 20 دقيقة لأجرب الموت

قالت المطربة شمس الكويتية، إنها دفنت نفسها أكثر من مرة حتى تقتل الغرور بداخلها، ولكي تجرب فكرة الموت والإحساس في تلك اللحظة.









وأضافت شمس الكويتية خلال برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”: "كنت على البحر وطلبت من أحد الأشخاص أن يقوم بدفني وقمنا بالحفر وبقيت في الداخل 20 دقيقة.. في الأول وشي كان برا بس بعدها طلبت أنهم يدفنوني بالكامل".









وأوضحت أنها شعرت بالسلام والراحة خلال قيامها بهذ الأمر، مضيفة: “المكان دا أفضل من الخارج”.









وأشارت إلى أنها بدأت في مراجعة نفسها خلال تجربة الدفن، قائلة: "أول ذنب شعرت به هو أهمالي لوالدتي وأني ظلمت شخص بدون قصد".



