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عبد الغني يغيب عن مواجهة البنك الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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تأكد غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.
ويأتي غياب عبد الغني عن مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي بعد تعرضه للطرد في مواجهة اليوم أمام الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري.
وفاز فريق الزمالك على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، سجلهما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد.
ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 16 مواجهة.

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