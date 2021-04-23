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لا يشترط الخبرة.. وظائف جديدة في جهاز تشغيل الشباب بالجيرة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:31 ص
إسماعيل منطاوي
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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة، براتب ثابت يبدأ من 1500 جنيه.
ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كشفت عن الشروط والمميزات على النحو التالي:
- لا يشترط الخبرة.
- حد أقصى للسن 30 عامًا.
- خريجون مؤهلات عليا.
- العمل في وسط البلد بالقاهرة.
- راتب ثابت 1500-2000 جنيه.
- تأمينات اجتماعية وصحية.
- زيادات على الراتب كل 3 أشهر.
ودعت المحافظة، الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوي الدور الثاني.
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