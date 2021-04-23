نائب بـ"الشيوخ": انتصارات العاشر من رمضان أعادت العزة والكرامة للمصريين

قال النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قائلا: "ذكرى عطرة".

وأشار "نصير"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن انتصار العاشر من رمضان هو فخر لكل المصريين، حيث أنه أعاد الكرامة للدولة المصرية، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن.





إلى ذلك، عقبت السيدة إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذكرى انتصار العاشر من رمضان، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك.





وكتبت، "نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين".



