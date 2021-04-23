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طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن هناك فئات ممنوعة من اللقاح مثل؛ صغار السن تحت سن 18، متابعًا: "تحت سن الـ30 عامًا يكون لديهم مقاومة عالية، وأعراضهم لا تتضاعف، وبالتالي لا يحتاجون إلى لقاح".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أصحاب الأمراض الحادة بعدوى ميكروبية مثل: "جيوب أنفية، نزلة معوية، التهاب مثانة، وغيرها" لا يتلقون لقاح كورونا بل ينتظرون حتى الشفاء وبعدها يتلقون اللقاح.

وكشف أن مناعة التطعيم تبدأ بعد 3 أو 4 أسابيع من تلقي لقاح كورونا، موضحًا أن مصاب كورونا يتلقى اللقاح بعد شفائه بحوالي 3 أشهر.

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