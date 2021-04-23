أحمد كريمة يوجه رسالة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

وجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالقضية الفلسطينية، قائلًا: "لما جماعة الإخوان حكمت مصر عملت أيه في القضية الفلسطينية، وكان معها الجيش وحركة حماس، والأنفاق ما بين سيناء وفلسطين.. عملتوا إيه.. صفر".





ولفت "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي كتب رسالة خلال ترأسه مصر للرئيس الإسرائيلي قائلًا: "صديقي العزيز شيمون بيريز أتمنى لكم حياة هانئة".



