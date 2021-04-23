بروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند





كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني التأكيد على أنهم لن يتركوا نجم هجوم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند يرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و صرح مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي مؤخرًا بأنه يحترم تصريح زورك برفض رحيل هالاند لكن هذا لا يعني أنه يوافق كليًا على رغبة النادي الألماني.

وقال زورك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية": لقد تحدثت بشكل واضح للغاية حول هالاند، فلن يتم اتخاذ قرار حول مستقبله دون بوروسيا دورتموند".

وأضاف": بغض النظر عن المركز الذي سننهي فيه الموسم، سيواصل هالاند اللعب معنا (وذلك في إشارة إلى بقائه حتى لو لم يتأهل أسود الفيستيفال لدوري أبطال أوروبا)".

وعن فشل بطولة السوبر ليج، اختتم زورك تصريحاته قائلا: "أنا سعيد لأن هذا الشبح انتهى قبل أن يبدأ بالفعل وسعيد لأن بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ كان موقفهما من البداية واضحًا بعدم المشاركة".



