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بنى سويف يواصل اعتماده على الناشئين بالقسم الثلني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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استهل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية بملعب مركز شباب باروط وذلك عقب قرار اتحاد الكرة المصري بإيقاف منافسات مباريات القسم الثانى خلال شهر رمضان الكريم .

وقرر محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون تصعيد مجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين للتدريب مع الفريق الكروى الاول خلال الفترة الحالية تمهيدا لاختيار أفضل العناصر بهم ضمن الفريق الأول .

وضمت القائمة نحو 17 لاعب من مواليد 1999 و 2000 و 2001 و 2003 .

وجاءت قائمة اللاعبين الذين شاركوا بالمران الاول للفريق كلا من ( على محمد سيد و عمر محمد عمر ومحمد سعيد عبد التواب وحسن فتحى سيد وعلى محمد على وعمرو رجب عويس وذياد زارع ومحمود احمد شوقى ويوسف محمد مسعود ومحمد مختار احمد و عبد الله محمد نصر الدين ومختار احمد مختار ومحمد عبد النبي محمد ويوسف سيد عامر و مصطفى محمود عبد الباسط و كريم ياسر عبد النبي ومصطفى رجب عبد الموجود )

بجانب 6 لاعبين آخرين تم تصعيدهم منذ بداية تولى الجهاز الفنى الحالى مسوؤلية تدريب الفريق السويفى .


وبدء الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية وذلك بملعب مركز شباب باروط فى إطار تجهيزاته الفترة القادمة من منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف وجهازه المعاون قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية عقب انتهاء مباراة الفريق أمام طهطا بالجولة 21 .

وتسبب عامل قلة الملاعب بمدينة بنى سويف وتوافر ملاعب نجيل صناعى ' ترتان ' فى حرص الجهاز الفنى للفريق على البحث عن ملعب بديل .

وخلال المران الجهاز الفنى للفريق على تهنئة اللاعبين بمناسبة شهر رمضان الكريم مطالبين اللاعبين بالتركيز والانتظام خلال الفترة الحالية من أداء التدريبات وقبل خوض المباريات الودية بفترة التوقف .


ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر واحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر وطه حسين ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .

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