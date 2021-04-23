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استمرار نشاط الرياح والأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس 11 رمضان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 إبريل 2021، و11 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
استمرار نشاط الرياح والأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس 11 رمضان
استمرار نشاط الرياح والأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس 11 رمضان

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