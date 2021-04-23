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أول رد من مصطفى قمر على منتجي "5 نجوم" بعد اتهامه بالسب والقذف والمساومة للحصول على أجر أكبر

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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كشف المطرب مصطفي قمر، أسباب خلافه مع منتجي برنامج خمس نجوم  المذاع علي قناة mbc مصر، حيث أكد أن منتجي البرنامج  لم يلتزموا معه ببنود الدعاية  في العقد المبرم بينهما.

وأضاف في تصريحات صحفيى، بالنسبة لإتهامهما لي بإختراق سرية  البرنامج هم لايجدان أي مبرر علي  الإتهامات التي وجهتها اليهما  لذلك يبحثان عن أشياء وهمية ولا يوجد برنامج أو خبر نشر عن البرنامج نقلا عن لساني لكن  قد تكون هناك أخبار نشرها بعض الصحفيين لا أعرف مصدرها.

وتابع: "حتي لو فرض وكانت هناك اخبارا قد نشرت ما السر وراء صمتهما  طوال هذه الفترة وإستكمالهما  تصوير البرنامج.. مضيفًا: " أعتقد أن هذه الدعوي مقفولة قبل أن تفتح وهما فتحا علي أنفسهما باب خطأ".

وأكد أن الوسط الفني بأكمله يعرف أخلاقه و إنه لم  يغلط أو يضايق أحد وأخلاقه تمنعنه إن يقول كلام خارج في حق أحد فالكلام الذي يردده أحد منتجي البرنامج بأنني سببته لا أعرف له أساسا ولو لديهما  أي شيء يقدمانه ووقتها سنعرف حقيقة مايتهماني به.

وشدد" قمر " على أن إتهامه بسب وقذف أحد منتجي البرنامج   لا دليل أو أساس له وقال لو كان لديه مايثبت لماذا إستكمل البرنامج  ولم يحصل علي حقه في وقتها  أم إنه  إعلاني إنني سأحصل علي  حقي بدأ يقول أي كلام وواضح جدا أن هذا إفلاس في الإستناد علي  أي إتهامات حقيقية  وأنا شخصيا أوكلت للمستشار ياسر قنطوش إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي.

وأضاف: "اتهامي بالمساومة للحصول علي أجر إضافي فهذا أمر من نسج خيال لأنني سأحصل علي حقي بالقانون  وإخلاله ببند الدعاية الخاصة بي كنجم  صاحب جماهيرية و تاريخه الفني 32 عاما سبب لي أضرار مادية ومعنوية بالدعاية التي لاتتناسب مع تاريخي وحجم نجوميتي وجماهيريتي ونزلت في كل الشوارع وموثقة في كل مكان.
  
وذكر أن قبوله بأن تكون الدعاية  متساوية  هو  أمر لا يمت لبنود العقد ولا بحجم نجوميته  بصلة،مضيفًا: "أنا من حقي فقط كنجم للعمل أحدد شكل الدعاية التي تناسبني  وكتبتها  في عقد سلفا ووقعنا عليه والمنتجان  هما من اخلا  ببنوده وموضوع إتهامي باني أحاول الإستفادة من نجاح البرنامج لا أعرف هل  أضحك؟  ولا أعمل إيه؟ أنا لما قررت مقاضاتهما  كان البرنامج نزل؟ وهل  البرنامج كان له جزء قبل ذلك  ونجح وهذا هو الجزء الثاني له؟
 هذا البرنامج جديد وهما كمنتجين يدعوان  الله ويقولا يارب ينجح وبنيا نجاحهما  في البرنامج  علي إسمي لإنني نازل أيضا  بمسلسل من بطولتي في نفس التوقيت  لذلك  كانا يريدان  النزول  بالبرنامج حتي يستفيدا  من إسمي، مشددًا  علي أنه لم يمتنع عن تصوير الحلقة العاشرة وأن المنتج لم يسلمه أوردر التصوير 
 
وواصل" قمر ":  أحد المنتجين  قال في تصريحات له  كلام مش لطيف في حقي  وقال أصله كان مختفي طيب إزاي؟ وأنا في في عام 2020  قدمت ألبومين  هما ضحكت ليا ولمن يهمه الامر 2  وقبلهما بأكثر من عام قدمت فيلم فين قلبي  وظهرت خلال هذه الفترة  في برامج جماهيرية  مثل برنامج معكم مني الشاذلي وهو برنامج  يحقق  التريند وفي نفس السنة أقدم  مسلسل عاوز أعرف مختفي فين ؟ فهذا الكلام ده هيحاسب عليه قانونيا 

وأوضح أن كاميرات الفندق الذي إلتقي فيه بمنتجي البرنامج  للإتفاق علي التفاصيل  صورت اللقاء  الذي جمعه بهما وبمدير أعماله علي رشاد   

وقال : إنهما أحضرا  العقود وجايين لي  جري ولم ينتظرا أن  يعطونني صورة  العقود علشان البرنامج مكنش هيتعمل إلا لو وقعت  وأصرا  علي انني أوقع في نفس الوقت علي "كبوت العربية "والكاميرات صورت هذا وهو  يظهر مدي أهمية أن البرنامج مكنش هيتعمل لو مكانش فيه مصطفي قمر 

واختتم: "سأترك الأمر للقضاءالمصري الذي أثق  في نزاهته  بأن يعيد لي  حقوقي  المادية والمعنوية  من منتجي البرنامج".


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مصطفى قمر قذف سب 5 نجوم

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