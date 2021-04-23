بعد مشهد الولادة في "لعبة نيوتن".. منى زكي تتصدر تريند تويتر (صور)

تصدرت الفنانة منى زكي، لائحة الأكثر تداولًا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر مباشرة بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل لعبة نيوتن.



وأبدى رواد تويتر عن إعجابهم باداء منى زكي التمثيلي في مشهد الولادة الذي وصفه بالحقيقي، وايضا اشتعلت الحلقة بعد إرسال محمد ممدوح الذي يقوم بدور حازم رسالة صوتية عبر "واتساب" يطلقها من خلالها.



كما أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن إعجابها بأداء منى زكي بتغريدة عبر تويتر قائلة: "‏⁧‫منى زكي من أول لحظة في ⁧‫لعبة نيوتين‬⁩ ونحن أمام فيض من التلقائية والبساطة لممثلة راسخة غير متكلفة بدون رموش ولا ماكياج، تدهشنا في كل مشهد خاصة مع استخدامها للإنجليزية المكسرة، أما في حلقة الليلة ومشهد الولادة فلا يسعني إلا أن أقول برافو منى، برافو تامر محسن‬⁩ ".



ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.