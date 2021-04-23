Advertisements
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:54 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وفيما بلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 19 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف
Advertisements