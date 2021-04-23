ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة





يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





وفيما بلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:





1- هاري كين 21 هدف

2 – محمد صلاح 19 هدف

3- برونو فرنانديز 16 هدف

6- سون هيونج مين 15 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- باتريك بامفورد 14 هدف

7-الكسندر لاكازيت 13 هدف

8- جيمي فاردي 13 هدف

9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف