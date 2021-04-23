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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال. 

وفيما بلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 19 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف

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