حنان مطاوع: الأحداث القادمة في "القاهرة كابول" ستكون أقوى





كشفت النجمة حنان مطاوع، عن تجربتها فى مسلسل "القاهرة كابول"، الذى استطاع أن يحقق صدي واسع فور عرضه على الشاشة الصغيرة.وقالت فى تصريحات صحفية، إن ردود الأفعال جاءت إيجابية بشكل كبير، فمن طرح أفيش المسلسل حقق ردود أفعال كبيرة من الجمهور والحمد الله لم نخيّب ظنه بعد عرض أولى حلقاته".وتابعت: "مع أنني أيضا أرى أن الممسلسل تصاعدي والأحداث القادمة ستكون أقوى، فمن الحلقات الأولى وتأتي كل هذه ردود الأفعال، فسعدت جدا".وأضافت: "الكواليس كانت جميلة ومنضبطة، ويعود الفضل في ذلك للمخرج حسام علي الذي يتسم بالانضباط الشديد والتحضير الكثير، "داخل يصور عارف هو عاوز إيه" ، لا يعيد تصوير المشاهد كثيرا، منظم، ملتزم".يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.