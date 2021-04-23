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موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:57 ص
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أسماء لاعبي الأحمر العائدون من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
موسيماني يستقر على عودة الثنائي عبدالقادر في الصيف
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أبلغ لجنة التخطيط بشكل نهائى برغبته فى عودة أحمد حمدى عبدالقادر بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم من صفوف سموحة.
وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أعلن رغبته فى عودة عمار حمدى، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري.
وفي سياق آخر، تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خسارة أمام فريق سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 بالدوري المصري.
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