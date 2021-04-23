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وفاء عامر تنعي السيناريست مصطفى مكرم

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة وفاء عامر الكاتب والسينارست مصطفى محرم الذي توفي مساء أمس إثر تعرضه لوعكة صحية .


وكتبت وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "‬‏‪‏مصطفى محرم صاحب الإبداعات الرمضانية و السينمائية الفاتحة خالص العزاء للاسرة الفنية و اسرته انا لله و إنا إليه راجعون ".

ويعد الكاتب مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، عمل مع اغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل "أغنية على الممر"، "الراقصة والطبال " وغيرها، اتجه منذ التسعينيات للدراما ليصنع بعض المسلسلات المتميزة التي حققت نجاحا مبهرا.

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