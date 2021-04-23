هل وصلنا لذروة الموجة الثالثة.. طبيب يحسم الجدل (فيديو)



قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن إصابات فيروس كورونا في تزايد وخاصة في آخر أسبوعين.



وأوضح "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت منذ شهر، ولم نصل إلى ذروتها حتى الآن.



وتابع: "يجب أن نستعد خلال الشهر ونصف المقبلين لتزايد إصابات فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن لقاح فيروس كورونا يواجه أكثر من سلالة من الفيروس، معلقًا: "ليست كل إصابة تكون مرض، وليس كل مرض يعاني من الأعراض".



وأضاف رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، أن هناك فئات ممنوعة من اللقاح مثل؛ صغار السن تحت سن 18، متابعًا: "تحت سن الـ30 عامًا يكون لديهم مقاومة عالية، وأعراضهم لا تتضاعف، وبالتالي لا يحتاجون إلى لقاح".



وأشار إلى أن أصحاب الأمراض الحادة بعدوى ميكروبية مثل: "جيوب أنفية، نزلة معوية، التهاب مثانة، وغيرها" لا يتلقون لقاح كورونا بل ينتظرون حتى الشفاء وبعدها يتلقون اللقاح.



وكشف عن أن مناعة التطعيم تبدأ بعد 3 أو 4 أسابيع من تلقي لقاح كورونا، موضحًا أن مصاب كورونا يتلقى اللقاح بعد شفائه بحوالي 3 أشهر.

