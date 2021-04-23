"روشتة رمضان" ماذا تفعل الحامل في الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)

تقدم " الفجر " في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على "ماذا تفعل الحامل في شهر رمضان"؟ وهي كالتالي:

_ ينبغي على الحامل والمرضع استشارة الطبيب قبل البدء في الصيام.





_ إذا سمح لها بالصيام فينبغي عليهما عدم التهام كمية كبيرة من الطعام عند الإفطار.





_ توزيع طعام الإفطار المعتدل إلى وجبتين: الأولى عند الإفطار، والباقي بعد أربع ساعات.



