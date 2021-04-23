ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:





1- مانشستر سيتي 77 نقطة

2- مانشستر يونايتد 66 نقطة

3 – ليستر سيتي 59 نقطة

4- تشيلسي 55 نقطة

5- وست هام 55 نقطة

6- توتنهام 53 نقطة

7- ليفربول 53 نقطة

8 – إيفرتون 49 نقطة

9 – أرسنال 46 نقطة

10 – ليدز يونايتد 46 نقطة

11 – أستون فيلا 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 41 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14- ساوثهامبتون 36 نقطة

15 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

16-برايتون 34 نقطة

17 – بيرنلي 33 نقطة

18 – فولهام 27 نقطة

19 – وست بروميتش 24 نقطة