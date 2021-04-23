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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال. 

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 66 نقطة
3 – ليستر سيتي 59 نقطة
4- تشيلسي 55 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6- توتنهام 53 نقطة
7- ليفربول 53 نقطة
8 – إيفرتون 49 نقطة
9 – أرسنال 46 نقطة
10 – ليدز يونايتد 46 نقطة
11 – أستون فيلا 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
16-برايتون 34 نقطة
17 – بيرنلي 33 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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