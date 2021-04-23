جميلة عوض تخطف الأنظار في "حرب أهلية".. والجمهور يشيد بأدائها بعد الحلقة العاشرة





المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أشاد الجمهور بأداء النجمة جميلة عوض، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "حرب أهلية"، حيث استطاعت أن تجسد دور المريضة النفسية بالطريقة الصحيحة، وتعاطف معها الجمهور رغم شرها.يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.