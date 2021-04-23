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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي  الدوري المصري قبل إنطلاق مباريات اليوم الخميس الثاني والعشرين من أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تقام مباراتين اليوم، حيث يلتقي المقاولون العرب ووادى دجلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر،  ومباراة الإنتاج الحربى والزمالك على ستاد الاهلى والسلام .
وشهد ترتيب الدوري تغييرات كثيرة عقب هزيمة المارد الأحمر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الجولة ال 11 من الدوري.
وحافظ أحمد سمير على صدارته للهدافين برصيد 9 أهداف، واستمر حسام حسن في وصافة الهدافين رغم عدم تسجيله في فوز فريقه أمام الأهلي ليلة أمس، بينما يستمر عمر كمال عبد الواحد في مواصلة الضغط على المتصدر بتسجيله ل 8 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري على النحو التالي:

أحمد سمير - طلائع الجيش 9
حسام حسن -  سموحة 9
عمر كمال - المصري 8
يوسف أوباما -  الزمالك 7
أحمد ياسر ريان -  سيراميكا كليوباترا 7
عمرو جمال -  طلائع الجيش 6
شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 6
رزاق سيسيه - الاتحاد 6
رمضان صبحي -  بيراميدز 6
جون إبوكا -  إنبي 5
مصطفى فتحي - سموحة 5
عمر السعيد - الجونة 5
أحمد الشيخ - غزل المحلة 5
أشرف بنشرقي - الزمالك 5
رامي صبري - إنبي 5
باسم مرسي - الإنتاج الحربي / مصر المقاصة 5
روماريو ويليامز - الاتحاد 5
شريف دابو - سيراميكا كليوباترا 5
محمد هلال - وادي دجلة5

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هدف حسام حسن حسام حسن الزمالك الدوري المصري الاهلي

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