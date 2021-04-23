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هجمات صاروخية تستهدف محيط مطار بغداد الدولي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية، بوقوع هجمات صاروخية استهدفت محيط مطار بغداد الدولي، لافتة إلى أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة حي الفرات قرب مطار بغداد.

وأضافت أن صافرات الإنذار أنطلقت في قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية داخل مطار بغداد، بينما قامت القوات الأمنية العراقية بعملية بحث عن منصات إطلاق الصواريخ.

وأكدت أن القوات الأمنية تمكنت من إفشال إطلاق 5 صواريخ تجاه مطار بغداد، وتم العثور على منصات إطلاق الصواريخ تضم 8 أطلق منها 3 فقط تجاه مطار بغداد.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء رويترز، عن مسؤول أمني أن ثلاثة صواريخ سقطت في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون.

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