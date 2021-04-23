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برلماني: ذكرى العاشر من رمضان أعادت لمصر العزة والكرامة بتحطيم خط بارليف المنيع
الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:08 ص
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، والتي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة عندما عبر الجيش المصري قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع في ست ساعات.
ونفى "شمس الدين" أكاذيب وإدعاءات الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بل برهن على قوة وصلابة الجيش المصري الذي بدأ معركته بذكر الله، لذلك كان النصر حليفه، مشيرًا إلى قول الله تعالى " وكان حقا علينا نصر المؤمنين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك هو شهر الانتصارات والبطولات لرجال القوات المسلحة البواسل في يوم العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد ستظل فخر لجميع المصريين بوجود قواته المسلحة الباسلة التى تمكنت من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى المصرية بنصر مجيد، وسيظل هذا الانتصار العظيم محفورًا فى عقول وقلوب كل المصريين والعرب جميعًا.
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