برلماني: ذكرى العاشر من رمضان أعادت لمصر العزة والكرامة بتحطيم خط بارليف المنيع

هنأ النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، والتي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة عندما عبر الجيش المصري قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع في ست ساعات.





ونفى "شمس الدين" أكاذيب وإدعاءات الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بل برهن على قوة وصلابة الجيش المصري الذي بدأ معركته بذكر الله، لذلك كان النصر حليفه، مشيرًا إلى قول الله تعالى " وكان حقا علينا نصر المؤمنين".



