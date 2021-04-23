ريهام عبد الغفور: فضلت "قصر النيل" عن أعمالًا كثيرة في رمضان

أعربت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بردود أفعال الجمهور الإيجابية عن دورها في مسلسل " قصر النيل"، الذي تشارك فيه البطولة مع النجمة دينا الشربيني.



وقالت ريهام عبد الغفور فى تصريحات صحفية :" مسلسل قصر النيل في حته لوحده وغير متشابه مع أي عمل يعرض في دراما رمضان، فهو يدور في فترة الخمسينات والستينات جعل هناك تشوق من الناس أن يروا مثل تلك الأعمال في هذة الحقبة "





وتابعت :" أول مرة أعمل الشر اللي بجد لقيت دة دور مختلف تماما عن ما قدمته من قبل لذلك فضلته علي كثيرا من الأدوار في موسم رمضان ".



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

