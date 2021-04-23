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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:12 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره ريال بيتس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الفريدو دي ستيفانو فى مدينة مدريد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
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