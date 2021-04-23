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تعرف على مواعيد الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي أجريت اليوم عن وقوع مصر في مجموعة الموت، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويبداء منتخب مصر المشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، أمام إسبانيا الخميس 22 يوليو فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

 ثم يخوض الفراعنة الصغار المواجهة الثانية ضد الأرجنتين، الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحاً.

 ويختتم المنتخب الأولمبي منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة أستراليا، الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

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