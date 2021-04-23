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لمرضى الحساسية.. نصائح مهمة من هاني الناظر بشأن الأيام المقبلة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:30 ص
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نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية، مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية، بتناول أقراص مضادة للهيستامين بدءا من يوم الخميس والأيام المقبلة.
وقال "الناظر"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعتبارا من اليوم الخميس والايام القادمة انصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية بتناول قرص مضاد للهستامين مثل زيرتك او تلفاست ١٨٠ او ليفوهستام مساء يوميا والاطفال ياخذون معلقة صغيرة من نفس هذه الأدوية وعدم الخروج من المنزل خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلا عند الضرورة القصوي ولمدة أسبوع بإذن الله نتيجة تعرضنا باذن الله لرياح محملة بالأتربة هذه الفترة كما أوضحت خرائط الطقس العالمية".
وتابع رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: "وأذكر الجميع أن هذه الأجواء المتقلبة تؤثر سلبيا على جهاز المناعة وفي نفس الوقت تساعد على نشاط الفيروسات وخاصة فيروس كورونا فبرجاء أن نلتزم جميعا وبشدة بارتداء الكمامة والحرص على التباعد والتجمعات العائلية وإجراءات الوقاية والنظافة العامة".
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