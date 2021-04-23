ارتفاع عدد مستفيدي تكافل وكرامة لأكثر من 3.7 مليون شخص

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، ارتفاع عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي إلى أكثر من 3.7 مليون شخص حتى الشهر الجاري.





وأشار تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عدد مستفيدي كرامة بلغ مليونا و264 ألفا و717 شخصا، ويستهدف مَن يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر والأشخاص ذوي الاحتياجات أكثر من 50%.





وأكد التقرير أن عدد مستفيدي تكافل وصل 2 مليون و107 ألفا و638 فردًا، ويستهدف تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.





وأوضح التقرير أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين وصل 10 مليونا و506 ألفا و774 شخصا، بينما جاء عدد منافذ صرف المعاشات 19 ألفا و691 منفذ.



