تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة آرسنال فى الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





وجاءت تشكيلة ايفرتون المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: بيكفورد.





خط الدفاع: كين، كولمان، مينا، لوكاس دين.





خط الوسط: جيمس روديرجيز، ديكوري، الين.



