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تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة آرسنال فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال. 

وجاءت تشكيلة ايفرتون المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: كين، كولمان، مينا، لوكاس دين.

خط الوسط: جيمس روديرجيز، ديكوري، الين. 

خط الهجوم: لوين، ريتالتشالسون، ايوبي.

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