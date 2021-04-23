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تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة آرسنال فى الدوري الإنجليزي
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:40 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة نادي ارسنال نظيره فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وجاءت تشكيلة ايفرتون المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: بيكفورد.
خط الدفاع: كين، كولمان، مينا، لوكاس دين.
خط الوسط: جيمس روديرجيز، ديكوري، الين.
خط الهجوم: لوين، ريتالتشالسون، ايوبي.
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