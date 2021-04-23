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أول قرار من مسؤولي الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 02:45 ص
علي خلاف
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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجميد مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعد الهزيمة التى تلقاها المارد الأحمر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.
تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
وبط مسؤولو القلعة الحمراء الافراج عن المستحقات المتأخرة لصالح لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالفوز في المباراة المقبلة أمام إنبي البترولي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن لجنة التخطيط بالنادي الأحمر إنتقدت طريقة وأداء لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر أمام سموحة خلال شوطى المباراة.
وتابع المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إنتقدت المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باشراك محمد الشناوي حارس الفريق فى اللقاء ، لاسيما أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى خسارة قاتلة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.
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