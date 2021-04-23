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شقيقة نيللي كريم تسبب بدخولها في غيبوبة.. أبرز أحداث الحلقة العاشرة من "ضد الكسر"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل على قناة cbc الحلقة العاشرة من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.

وكشفت بداية الحلقة عن المتسبب في حادث محاولة قتل نيللي كريم 'سلمى' ، حيث بدأت الحلقة بفلاش باك ليوم الحادث وظهرت سلمى في المشهد وهي تقع من على السلم وتسبب ذلك في دخولها في غيبوبة ، واتضح أن ذلك نتيجة شجار بين سلمي وشقيقتها نور إيهاب "ليلى" وذلك بعد رفض سلمي ارتباط ليلى بشخص أقل من مستواهم المادي إذ أنه يعمل في تصليح أطباق الدش وطلبت سلمى منها أن تتركه لتخبرها ليلى انها تعلم انها على علاقتها  بمصطفي درويش" صلاح" وستبلغ زوجها بذلك لتحاول سلمى منعها الا ان ليلى تدفعها بقوة بدون قصد لتسقط علي السلم وتدخل في غيبوبة.

ويوجد مشاكل بين سلمى وروجها كريم لمعرفته بوجود شخص يدعى صلاح في المنزل ليلة وقوعها من علي السلم ، وهذا ما أوضحته تحريات النيابة وسالها كريم عنه وأخبرته أنه علي علاقة يشقيقتها ملك ولكنه لم يصدقها وترك المنزل ، وأخبرت سلمى صديقتها لقاء الخميسي 'نادين' بأنه يشك فيها.

وتوالت الأحداث ويحاول حبيب ليلي مساومة سلمى بالفيديو الذي قام بتصويره لها هي وشقيقتها والذي تكشف الحادث ، وتعرض عليه سلمي مبلغ من المال مقابل الفيديو إلا أنه يرفض ويطالبها بالزواج  من أختها وهذا ما رفضته سلمي.

وانتهت أحداث الحلقة بشكوك حمزة العيلي "مصطفي " في زوجته تارا عماد 'ملك' وأنها كانت على علاقة برجل آخر ، وأن المولود ليس ابنه لتنتهي الحلقة بقيامه بقص جزء من رمش عين الطفل ليقوم بتحليل dna ليتأكد أنه ابنه أم لا.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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