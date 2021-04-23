تعرف على مشروع محور ٣٠ يونيو الذي أطلقه الرئيس السيسي

محور 30 يونيو هو المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس وهو أحد المشروعات التي خطط لها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان المصرية ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأ تنفيذ المشروع في فبراير 2015 وتم انتهاؤه في نوفمبر 2019 بتكلفة 5.212 مليار جنيه، و في فبراير 2015، كانت إشارة البدء لإنشاء محور تبادلي موازٍ لقناة السويس، بهدف ربط مدن القناة بالدلتا من جهة وبطريق الجلالة والصعيد من جهة أخرى، (محور 30 يونيو) هو أحد المشروعات التى خطط لها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسهم فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا.





المحور يسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وتطوير وربط موانئ مصر ببعضها، فضلا عن زيادة الربط بين سيناء والدلتا وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية مما يسهم فى إسراع معدلات التنمية، بالإضافة إلى ربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، بجانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق ماديًا واقتصاديًا، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس).



