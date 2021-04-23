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القبض على روجينا وباسم سمرة يتعرف على خاطف نجله.. أبرز أحداث الحلقة 11 من "بنت السلطان"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ ساعات على قناة النهار الحلقة الحادية عشر من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وبدأت أحداث الحلقة بالكشف عن تغيير شخصية روجينا 'عزة' وأنها سوف تعيش حياتها على أنها منار.

واتضح خلال الأحداث أن خاطف نجل باسم سمرة 'حمو' هو صلاح عبدالله ، حيث اتصل به علي هاتف والداته وأخبره انه من خطف ابنه مقابل أن يستمر معه في العمل في المخدرات وكان ذلك تهديد له بعد قرار حمو وقف العمل في المواد المخدرة وخاصة بعد وفاة حبيبته عزة.

وجمع مشهد بين والد حسام والذي يقوم بدوره أحمد مجدي مع ندى موسى 'غادة'، التي تقنعه أن يساعدها في إبعاد حسام عن منار، فيوافق والد حسام وتقول له غادة أن يهاتف حسام ويخبره أنه مريض للغاية ولكنه وجد هاتفه مغلق ، وقامت غادة بإبلاغ الشرطة على مكان عزة للقبض عليها وهذا ما حدث.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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