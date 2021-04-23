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طارق لطفي يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته في "القاهرة كابول"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان طارق لطفي، عن أصعب المشاهد التى واجهته، أثناء تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذى يشارك به فى السباق الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي ل،"الفجر الفني": "مشاهد كثيرة جداً كانت صعبة، ولكن لا استطيع الإفصاح عنها حتى لا أحرق تشويق المشاهد للحلقات، لكن كان هناك مشاهد نفسياً كانت صعبة جدا وتنفيذ المسلسل كان صعب جدا".

وتابع: "على سبيل المثال: "عند التصوير فى إحدي الكهوف فى جبال البحر الأحمر الطريق كان غير ممهد، كما أن درجة الحرارة متدنية جدا، بالإضافة إلى تسلق الجبال أكثر من مرة حتى أغير الملابس ولعمل المكياج الخاص بالمشهد".

مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

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مسلسل القاهرة كابول فنان طارق لطفي الفجر الفني

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