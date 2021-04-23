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'الصحفيين' تعتمد تشكيل هيئة المكتب واللجان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل هيئة المكتب واللجان، بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي يوم 2 أبريل.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه عقب اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء الجمعية العمومية، أجريت الانتخابات وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز ضياء يوسف رشوان بمنصب نقيب الصحفيين، واجتمع مجلس النقابة اجتماعه الثاني يوم 22 أبريل 2021، وشكل هيئة المكتب ولجانه المختلفة كما يلي:

- ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

- خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق.

- إبراهيم ابو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات.

- محمد شبانة السكرتير العام.

- حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.

- أيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.

- محمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد  وعضو هيئة التأديب.

- حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافي.

- دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

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