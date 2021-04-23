شاهد..مسلسل موسى | ملخص الحلقة العاشرة









دارت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل "موسى"، حول دفن موسى لوالدته ، إنتقام موسى لوالدته ، تعدي نوفل على شفيقة ، وإليكم أبرز أحداث الحلقة العاشرة من "موسى" .موسى يدفن والدتهتوفت والدة موسى، حيث جهز حفرة لها لدفنها فيها، ساد الحزن في قليهموسى ينتقم لوالدتهانتقم موسى لوالدته من "غالى" ، الذى لفق له جريمة سرقة مما أدى ذلك إلى تعطله عن الوصول لوالدته في الوقت المناسب، فوضعه فى برميل من الأسمنت.نوفل يعتدي على شفيقةوحاول نوفل، الاعتداء على شفيقة، حيث أغلق عليهما الغرفة فى البنسيون.شفيقة تضرب نوفل بالسكينضربت شفيقة نوبال بسكين، بعدما أخبرها أن موسى حى، ويبحث عنها لقتلها، ثم هربت معا "فانيا" من البنسيون.موسى يذهب لسوق اللوقذهب موسى إلى سوق باب اللوق، دخل إلى أحد المخازن لينام فيه، ظهر في نهاية الحلقة الفنان سيد رجب فى مشاهد سوق باب اللوق.