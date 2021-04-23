موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فياريال، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ 32، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.





وتقام مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد المقبل، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل البلوغرانا المركز الرابع برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، بعدما فاز في 20 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.





بينما يتواجد فريق الغواصات في المركز السادس برصيد 49 نقطة، من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في سبع مباريات.



