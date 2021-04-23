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محمد رمضان يدفن والدته.. وينتقم من "غالي"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل "موسى"، بوفاة والدة موسى، حيث جهز قبرًا لدفنها بداخله وساد الحزن قلبه.

وانتقم موسى لوالدته من "غالى" ، الذى لفق له جريمة سرقة أدت تسببت في  تأخره عن الوصول لوالدته في الوقت المناسب فوضعه فى برميل من الأسمنت.

يذكر أن مسلسل موسى، بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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