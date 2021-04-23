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موسيماني يحدد صفقة الأهلي الصيفية الأولى

الجمعة 23/أبريل/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أولى صفقات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يطلب تدعيم الجبهة اليمنى للأهلي 

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، طلب من مسؤولي القلعة الحمراء تدعيم مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب بثنائي أجنبي مميز.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أبدى معاناته من عدم وجود بديل لحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن بقائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وفي سياق آخر، يحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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