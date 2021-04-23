أحمد صبري غباشي يكشف عن أعماله الفنية الجديدة





كشف الفنان أحمد صبري غباشي، عن أعماله الفنية الجديدة، حيث يعيش حالة من النشاط الفني.وقال أحمد صبري غباشي لـ"الفجر الفني"، إنه يستعد لعملين من بطولته، وهما مسلسل "بصير" من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي، ومسلسل إذاعي بعنوان "الرومي".وكشف عن شخصيته فى مسلسل "بصير"، حيث قال: "أجسد شخصية الظابط أوليفر.. ظابط في جيش الاحتلال الإنجليزي في مصر في فترة الأربعينات.. قاسي جدا وبيعمل هجمات متتالية على حارة مصرية وبيخطف طفل.. وخلال معاشرته للطفل في فترة الخطف بتتغير شخصيته".يذكر أن آخر أعماله مشاركته فى مسلسل لؤلؤ، مع كوكبة من النجوم وهم "مى عمر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد، ملك أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان"، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي".