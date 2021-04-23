Advertisements

منذر ريحانة يعتدي على هبة مجدي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements


بدات أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل "موسى"، بوفاة والدة موسى، حيث جهز حفرة لها لدفنها فيها، ساد الحزن في قلبه.

انتقم موسى لوالدته من "غالى" ، الذى لفق له جريمة سرقة أدت إلى تعطله عن الوصول لوالدته في الوقت المناسب، فوضعه فى برميل من الأسمنت.

تعدى نوفل، على شفيقة، حيث أغلق عليهما الغرفة فى البنسيون، فضربت شفيقة نوبال بسكين، بعدما أخبرها أن موسى حى، ويبحث عنها لقتلها، ثم هربت معا "فانيا" من البنسيون.
 

يذكر أن مسلسل موسى، بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد صفقة الأهلي الصيفية الأولى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

منذ ساعة و 16 دقيقة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الولايات المتحدة قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يوم

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

01:03 ص

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

03:12 ص

عاجل.. كندا تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان

04:48 ص

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

01:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر