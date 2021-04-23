منذر ريحانة يعتدي على هبة مجدي





بدات أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل "موسى"، بوفاة والدة موسى، حيث جهز حفرة لها لدفنها فيها، ساد الحزن في قلبه.



انتقم موسى لوالدته من "غالى" ، الذى لفق له جريمة سرقة أدت إلى تعطله عن الوصول لوالدته في الوقت المناسب، فوضعه فى برميل من الأسمنت.



تعدى نوفل، على شفيقة، حيث أغلق عليهما الغرفة فى البنسيون، فضربت شفيقة نوبال بسكين، بعدما أخبرها أن موسى حى، ويبحث عنها لقتلها، ثم هربت معا "فانيا" من البنسيون.





يذكر أن مسلسل موسى، بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.