طارق لطفي لـ"الفجر الفني": استوحيت "الشيخ رمزي" من شخصيات إرهابية عديدة





وأضاف: "إحنا حاولنا ننفذ اللوك في كل مرحلة مختلفة لمواكبة المكتوب فى السيناريو".



مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.



وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

أعرب الفنان طارق لطفي عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "القاهرة كابول"، الذى لاقي صدي واسع فور عرضه على الشاشة الصغيرة.وقال طارق لطفي لـ"الفجر الفني": "استوحيت لوك الشيخ "رمزي" من كذا شخصية، ممكن شخص يعتقد أنه شكري مصطفي وشخص آخر يظنه أسامة بن لادن، وثال يراه إرهابي آخر".