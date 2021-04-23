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فرحة وسعادة داخل الأسانسير المُعطل .. أبرز أحداث الحلقة العاشرة من "بين السماء والأرض"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بين السما والأرض، تحول حالة الارتباك والقلق داخل المصعد المعطل، إلى سعادة وفرحة بعدما وضعت سارة (نورهان)، مولودها داخل "الأسانسير".

وعندما سمع المتواجدون داخل المصعد صوت صراخ الرضيع عمت حالة من الارتياح والفرحة، وتعالت زغاريد كريمة (ندى موسى).

بينما شعر عز زوج سارة (أحمد السلكاوي)بالقلق وهو بالخارج، وحاول صديقه الطبيب طمأنته بعدما سمع صوت صراخ الطفل.

مسلسل بين السما والأرض بطولة: النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ.

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