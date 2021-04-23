أحمد جمال يزور وزير الشباب والرياضة للإطمئنان على حالته الصحية



حرص المطرب احمد جمال، علي زيارة دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد الحادث الذي تعرض له.



ونشر جمال، صورة لها بصحبة أشرف صبحي عبر انستجرام وعلق عليها قائلا: "من زيارتي اليوم لمعالي وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحي بعد الحادث الذي تعرض له منذ ايام و الحمد لله تحسن كبير في الحالة الصحية و تمنياتي بتمام الشفاء".



وكان قد قدم المطرب أحمد جمال، أغنية "حلمي" خلال فعاليات احتفالية يوم اليتيم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس والأغنية من أحمد حسن راؤول، الحان مدين، توزيع يحيى يوسف.