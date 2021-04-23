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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يسعى يوفنتوس الإيطالي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي بعد فوزه بارما وذلك عندما يواجه فيورنتينا في الكالتشيو ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي معقل فيورينينا.
وفاز يوفنتوس في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.
وعلى الجانب الآخر, يخطط فيورنتينا للفوز على السيدة العجوز من أجل الهروب من منطقة الهروب في جدول الكالتشيو الذي يحتل فيه المركز ال 13 برصيد 33 نقطة.
ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا يوم الأحد 25 أبريل 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر و الرابعة مساءً  بتوقيت السعودية.

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