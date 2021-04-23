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عمر ونور الدين مرشحان لإدارة مباراة القمة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:08 ص
ريهام عبدالمحسن
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يخطط مسئولو اتحاد كرة القدم المصري لترشيح حكميين محليين من أجل إدارة قمة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل وذلك ضمن منافسات مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد كرة القدم بأن كلا من أمين عمر وإبراهيم نور الدين هما المرشحان الأقرب لإدارة مباراة القمة.
وأفاد المصدر بأن لجنة الحكام تفضل تعيين طاقم مختلف كليًا عن الذي أدار المباراة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي.
وأوضح المصدر أنه مع مباريات الدوري قد تحدث متغيرات في الترشيحات بإضافة حكم آخر لكن في الوقت الحالي أمين عمر وإبراهيم نور الدين هما الأقرب لقيادة المباراة.
وكان محمود البنا قد أدار مباراة القمة الماضية ونجح في الظهور بشكل مميز وعدم ارتكاب أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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