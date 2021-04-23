بايرن ميونخ يخسر 150 مليون يورو بسبب جائحة كورونا





ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني يخشى تعرضه لخسائر بقيمة 150 مليون يورو أي ما يعادل180 مليون دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن خلال بيان أصدره النادي البافاري, تحدث هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ عن الخسائر المحتملة لمساندة حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي ضد الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها.

وتردد حميديتش المسئول عن انتقالات اللاعبين في بايرن ميونخ أنه السبب في إعلان المدير الفني للفريق هانز فليك في الأسبوع الماضي عن رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي كما أعلن فليك في وقت سابق عن عدم رضاه بشأن سياسات الانتقالات في النادي البافاري.

وقال هاينر في بيان بايرن ميونخ:"لكل عملة وجهان, ونتفهم أن المدرب يفضل أن يكون لديه فريق يضم 30 نجما بارزا، كلنا نود ذلك، لكن هناك جائحة كورونا وعلينا أن نتعامل مع خسائر في الإيرادات بنحو 150 مليون يورو".

وأضاف :" بايرن ميونخ مازال في وضع مالي جيد، لكن الضغوط شديدة، وبايرن ميونخ يظل متحدا وبشكل قاطع ضد العداء الموجه لحسن صالح حميديتش".

وتابع:" الانتقاد البناء بالتأكيد، دائما يكون مقبولا، لكننا ندين استهداف الأشخاص والتحريض بأقوى شكل ممكن، لا يوجد مكان لهذا الأمر في بايرن".

وأردف قائلا:"حميديتش عليه أن يأخذ في حسبانه الجوانب الاقتصادية والرياضية أثناء القيام بمهام عمله".

واستطرد قائلا:" المدرب في الطبيعي يركز على النجاح قصير الأمد وعضو مجلس الإدارة للجانب الرياضي عليه أن يخطط للمدى المتوسط والطويل".

وعن إعلان فليك عن رغبته في الرحيل الأسبوع الماضي، اختتم هاينر تصريحاته قائلا: "نتخذ كل القرارات سويا، بما في ذلك اللاعبين الجدد".



