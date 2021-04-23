اليويفا ينتقد مؤسسي السوبر ليج





واصل أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا( انتقاداه لرؤساء الأندية المؤسسة لبطولة السوبر الأوروبي ولكنه خفف انتقاده بشأن برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه لم يتبق حاليا سوى ريال مدريد وبرشلونة في مشروع بطولة السوبر الأوروبي (السوبر ليج( بعد انسحاب باقي الأندية المؤسسة بسبب انتقادات واسعة وضغوطات حكومية وجماهيرية.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"رؤساء هذه الأندية خيبوا أملي جميعًا لكن ربما برشلونة بنسبة أقل".

وأضاف:" لقد تم انتخاب خوان لابورتا رئيسا وتحدثت معه مرتين أو ثلاث،وكان مضغوطا بسبب الوضع، فالأمر كان موروثًا, حيث أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق هو من شارك في تدشين هذا المشروع".

واختتم تشيفرين تصريحاته قائلا :" لم يكن خطأ لابورتا لكنه في الوقت نفسه مفاوض جيد، حيث وضع إستراتيجية التصويت الضروري من قبل الجمعية العمومية ليخرج من هذا المأزق".



